Тежка катастрофа на улица "Мир" във Варна

Кадър Фб, Нова Варна

Катастрофа между два автомобила блокира трафика на ул. „Мир“ във Варна

В понеделник сутринта на варненската улица „Мир“, точно пред Медицински комплекс „Майчин дом“, е станало пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила, предаде „Нова Варна“.

Образувано задръстване и затруднения за шофьорите

Инцидентът предизвика сериозно задръстване и значително забави движението в района в пиковите сутрешни часове. Много водачи бяха принудени да чакат дълго, докато преминат през засегнатия участък.

Намесата на полицията

На място вече работи полицейски екип, който събира информация за обстоятелствата около катастрофата. Предстои причините за инцидента да бъдат изяснени.

Очаква се официално съобщение

От полицията се очаква официална информация, която да разкрие повече подробности за произшествието. Очаквайте подробности!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!