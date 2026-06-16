Тежка катастрофа на велоалея между електрическо превозно средство и велосипед: Мъж е с опасност за живота

Булфото

Пострадало момиче е с комоцио и охлузвания

Сериозен инцидент на велосипедна алея в Русе прати двама души в болница, като единият е с опасност за живота. Произшествието е станало вчера сутринта около 08:00 часа на булевард „Липник“ в района на номер 16. При разминаване в насрещни посоки са се сблъскали самобалансиращо се електрическо превозно средство и велосипед, съобщават от пресцентъра на ОДМВР - Русе.

Мъжът на 46 години, който е управлявал електрическото возило, е пострадал изключително тежко. Той е транспортиран незабавно от екип на Спешна помощ в русенска болница. Медиците са установили сериозна контузия в областта на главата, като лекарите в момента се борят за живота му.

Вторият участник в пътното произшествие е тийнейджърка на 15 години, която е карала колело. Вследствие на челния удар момичето е получило множество охлузвания по тялото и мозъчно сътресение. Тя също е настанена за лечение в болнично заведение, но състоянието ѝ е стабилно.

Служители на МВР - Русе са извършили оглед на местопроизшествието и са документирали случая. Направените проби на място показват, че няма данни за употреба на алкохол от страна на участниците в инцидента. Полицията в Русе продължава работата по изясняване на точните обстоятелства и причини, довели до тежкия сблъсък на градската велоалея.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!