Тежка катастрофа на входа на Банско, четирима души са в болница

Снимка Булфото

Сериозен пътен инцидент затруднява движението на входа на Банско. Челно са се ударили два автомобила, като при катастрофата са пострадали четирима души, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал около 17:30 часа днес. На място веднага са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.

По първоначална информация пострадали са две жени и двама мъже, които са транспортирани към болницата в Разлог. Състоянието им се уточнява.

Заради тежката катастрофа движението в района на входа на Банско е затруднено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!