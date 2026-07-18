Тежка катастрофа на завоя "Стависки"

Кадър Гугъл мапс

Пътнотранспортно произшествие затруднява движението по пътя между Аркутино и Ропотамо, в района на т.нар. завой „Стависки“. За инцидента сигнализират пътуващи в мрежата, предаде Глас нюз и Блиц.

В произшествието участват няколко автомобила. Движението в участъка е затруднено.

Към момента няма официално потвърждение дали при катастрофата има пострадали.

Завоят е известен като „Стависки“ заради тежката катастрофа от 5 август 2007 г. Тогава автомобилът на световния шампион по фигурно пързаляне Максим Стависки навлиза в насрещното движение и се удря челно в друга кола.

При инцидента загина 24-годишният Петър Петров, а 18-годишната Мануела Горсова получи тежка черепно-мозъчна травма. След продължителна кома тя остана с трайни увреждания.

Редактор "Екип на Петел",

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