Тежка катастрофа по пътя Айтос-Карнобат - две жени загинаха след удар в дърво

снимка: МВР

Две жени са загинали при катастрофа по пътя Айтос-Карнобат. Инцидентът е станал около 10:35 часа, между селата Чукарка и Кликач, потвърдиха от ОД на МВР.

Водачката на автомобил със сливенска регистрация е изгубила контрол над колата и се е забила в дърво.

Огледите продължават, предаде Нова телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

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