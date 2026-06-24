Тежка катастрофа по пътя Айтос-Карнобат - две жени загинаха след удар в дърво
24.06.2026 / 14:20 2
снимка: МВР
Две жени са загинали при катастрофа по пътя Айтос-Карнобат. Инцидентът е станал около 10:35 часа, между селата Чукарка и Кликач, потвърдиха от ОД на МВР.
Водачката на автомобил със сливенска регистрация е изгубила контрол над колата и се е забила в дърво.
Огледите продължават, предаде Нова телевизия.
Редактор "Екип на Петел",
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