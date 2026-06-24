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Тежка катастрофа по пътя Айтос-Карнобат - две жени загинаха след удар в дърво

24.06.2026 / 14:20 2

снимка: МВР

Две жени са загинали при катастрофа по пътя Айтос-Карнобат. Инцидентът е станал около 10:35 часа, между селата Чукарка и Кликач, потвърдиха от ОД на МВР.

Водачката на автомобил със сливенска регистрация е изгубила контрол над колата и се е забила в дърво.

Огледите продължават, предаде Нова телевизия.

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Коментари
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1
Серж (преди 21 минути)
Рейтинг: 242730 | Одобрение: 49160
Сигурно са гледали профила на някой пич във ФБ или разни дрънкулки в Тему-то...
2
1
kris (преди 53 минути)
Рейтинг: 626482 | Одобрение: 123032
Паднала и сливата на сливенката под седалката.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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