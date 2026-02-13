Тежка катастрофа преди Костинброд към София

Снимка: Фейсбук, "Забелязано на Петрохан", Н. Генов

Катастрофа преди Костинброд в посока София на разклона за Градец. За това съобщиха очевидци в социалната мрежа фейсбук.

Не е ясно дали има пострадали.

От Агенция "Пътна инфраструктура" обаче съобщиха, че движението по път II-81 Костинброд - Беледие хан в района на разклона се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Фокус се свърза с полицията, но към момента липсва официална информация.

Междувременно вече е възстановено движението по пътя II-81 Костинброд - Беледие хан.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!