Тежка катастрофа с БМВ с регистрация ТХ на бул. "Левски" във Варна
Кадър Т. Берета
Тежка катастрофа е станала преди малко на бул. "Левски" във Варна.
От кадрите се вижда, че ударът е много сериозен.
Вижда се БМВ с регистрация ТХ, което е претърпяло сериозни щети.
Преградата между двете платна е съборена.
Засега няма данни дали има пострадали.
"Спрете се бе хорааа ,спрете се беее, за къде бързате.. погубвате си живота,погубвате и на случайни невинни хора!!!
Тежка катастрофа на бул.Левски,стана ми лошо като видях гледката
КАРАЙТЕ БАВНО,НЕ БЪРЗАЙТЕ,ПАЗЕТЕ ЖИВОТИ!!!", пише очевидец.
Редактор "Екип на Петел",
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