Тежка катастрофа с БМВ с регистрация ТХ на бул. "Левски" във Варна

Кадър Т. Берета

Тежка катастрофа е станала преди малко на бул. "Левски" във Варна.

От кадрите се вижда, че ударът е много сериозен.

Вижда се БМВ с регистрация ТХ, което е претърпяло сериозни щети.

Преградата между двете платна е съборена.

Засега няма данни дали има пострадали.

"Спрете се бе хорааа ,спрете се беее, за къде бързате.. погубвате си живота,погубвате и на случайни невинни хора!!!

Тежка катастрофа на бул.Левски,стана ми лошо като видях гледката

КАРАЙТЕ БАВНО,НЕ БЪРЗАЙТЕ,ПАЗЕТЕ ЖИВОТИ!!!", пише очевидец.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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