Тежка катастрофа с автобус на столичното „Челопеченско шосе“, има загинал и десетки ранени

Снимка Булфото

Загинал е млад мъж на 27 години. Поне 25 са ранените. 7 от тях тежко.

Тежка верижна катастрофа блокира столичното „Челопеченско шосе“, научи Блиц от свой читател.

По думите му са се ударили автобус на градския транспорт и лек автомобил.

Колата се е врязала в рейса. От удара автобусът се е обърнал по таван.

„Страшно е просто! Има хора по платното! Мирише на газ! Най-малко 10 души са пострадали“, коментира той.

На мястото са пристигнали три-четири екипа на пожарната и няколко линейки. Движението в района е спряно.

Към момента няма яснота за причините, довели до тежкия инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

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