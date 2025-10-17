Тежка катастрофа с автобус в Сърбия - трима души загинаха, а десетки са ранени

Пиксабей

Автобус се преобърна близо до северния сръбски град Сремска Митровица, съобщи сръбското министерство на вътрешните работи, предаде сръбската национална телевизия РТС.

Инцидентът е станал в 14:45 ч. местно време (15.45 ч. бълг. време) като автобусът, който е превозвал превозвал работници от фирма "Heltcare", се е преобърнал по неизвестни засега причини и е паднал по таван в канавката.

Първоначално беше съобщено, че при катастрофата са загинали двама души, а около 80 души са ранени. По-късно обаче местни медии предадоха за още един починал от нараняванията си в болница човек.

35 души са ранени и се лекуват в Многопрофилната болница в Сремска Митровица, като първоначално бе съобщено за 80 ранени, на които е оказана медицинска помощ, съобщават местните медии.

На мястото на инцидента са екипи на полицията и линейка, както и дежурният прокурор от Главната прокуратура в Сремска Митровица.

Води се разследване на пътнотранспортното произшествие.

Шофьорът е задържан и му е наложена мярка за неотклонение до 48 часа, съобщиха от сръбското министерство на вътрешните работи, предаде БТА.

