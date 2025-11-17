Тежка катастрофа с два товарни автомобила затвори пътя София – Варна край Малиново

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа с два товарни автомобила е станала на главния път София – Варна край село Малиново, съобщава БТА, позовавайки се на Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал около 17 ч. Пътят е затворен в двете посоки.

На място са екипи на полицията. Извършват се огледи и причините за инцидента се изясняват.

По първоначална информация пострадал е единият водач.

Временно е ограничено движението при км 52 по път I-4 в района на Малиново, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Обходният маршрут е: път III-3505 Стефаново - Дебнево - път III-404 - Севлиево и обратно.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

