Тежка катастрофа с двама пострадали на пътя между Горни Дъбник и Долни Дъбник

Снимка: Булфото

Поради тежка катастрофа движението по пътя Бяла - Ботевград между Горни Дъбник и Долни Дъбник се осъществява двупосочно в една лента.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Това съобщи старши експерт Мариана Цветкова от ОД на МВР.

Цветкова каза още, че катастрофата е станало тази сутрин след 7:00 ч. Сигнал за инцидента е постъпил в ОД на МВР в Плевен в 07:38 ч., посочва БТА.

Джип, управляван от 69-годишен мъж, е навлязъл в насрещната лента и е блъснал автомобил. По първоначална информация са пострадали водачът на колата - 61-годишен, и неговата спътничка - 50-годишна.

На място съдействие е оказано от екип на Спешна медицинска помощ и служители на Участък "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сторгозия.

Вследствие на катастрофата движението в посока София е напълно затворено, а в другата лента трафикът на превозни средства се регулира от органите на реда. На място има екипи на "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен.

Водачите се призовават да шофират с повишено внимание, тъй като в района вали сняг и пътната настилка е хлъзгава.

