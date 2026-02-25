Тежка катастрофа с двама загинали по пътя между Белоградчик и Рабиша

Булфото

Двама души са загинали при пътнотранспортно произшествие тази сутрин по пътя между Белоградчик и село Рабиша, в района на село Върба, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за инцидента е подаден около 5:30 часа. По първоначални данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво. На място са загинали 74-годишният водач от село Дъбравка и 54-годишна жена от село Рабиша. Двама пътници – 46-годишна жена и седемгодишно момче, са настанени за лечение във видинската болница. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията, предаде БТА.

По данни на МВР през изминалото денонощие при пътнотранспортни произшествия в страната са пострадали 11 души. По-тежките пътни инциденти за изминалите 24 часа са седем.

