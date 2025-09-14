Тежка катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката

Снимка: Булфото, архив

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 16 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода, посочва БТА.

По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен. Има двама загинали.

Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват.

Причините за катастрофата са в процес на изясняване.

