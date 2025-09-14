Тежка катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката
Снимка: Булфото, архив
Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.
Произшествието е станало около 16 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода, посочва БТА.
По първоначална информация са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация и един товарен. Има двама загинали.
Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват.
Причините за катастрофата са в процес на изясняване.
