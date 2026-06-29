Тежка катастрофа с един загинал и трима ранени на пътя Котел – Мокрен

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа с един загинал и трима ранени е станала на път II-48 в участъка Котел – Мокрен, съобщиха от Областното пътно управление.

По първоначална информация в пътнотранспортното произшествие са участвали тир с турска регистрация и два леки автомобила, посочва БТА. При инцидента един човек е загинал, а трима са пострадали.

Заради катастрофата движението по път II-48 при км 62 е временно ограничено в двете посоки. Въведен е обходен маршрут през Сливен – Ичера – Котел и обратно.

Трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“. Причините за произшествието се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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