Тежка катастрофа с много мотори на бул. "Левски" във Варна, 3 линейки са на мястото

Кадър Фб, К. Маринов

Тежка катастрофа с поне 3 мотора е станала във Варна преди малко.

"Брутална катастрофа затваря всички ленти на бул. Левски във Варна.

Поне 3 линейки са на мястото.

Една линейка тръгна поне със сирена от бърза помощ, надявам се всичко да е ок, посочва друг очевидец.

Катастрофата е в посока "Чайка".

Още няма информация за пострадалите.

От клиповете не се вижда в инцидента да участва автомобил.

На мястото са се събрали и други мотористи, вероятно приятели на пострадалите в мелето.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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