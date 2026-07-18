Тежка катастрофа с много мотори на бул. "Левски" във Варна, 3 линейки са на мястото
Кадър Фб, К. Маринов
Тежка катастрофа с поне 3 мотора е станала във Варна преди малко.
"Брутална катастрофа затваря всички ленти на бул. Левски във Варна.
Поне 3 линейки са на мястото.
Една линейка тръгна поне със сирена от бърза помощ, надявам се всичко да е ок, посочва друг очевидец.
Катастрофата е в посока "Чайка".
Още няма информация за пострадалите.
От клиповете не се вижда в инцидента да участва автомобил.
На мястото са се събрали и други мотористи, вероятно приятели на пострадалите в мелето.
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