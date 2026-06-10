Тежка катастрофа с моторист в столицата
10.06.2026 / 11:51 0
Булфото
За катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Черни връх" и ул. "Драгалевска". Това съобщават очевидци в социалните мрежи.
Мотиристът е лежал на шосето. На мястото е пристигнала полиция и пожарна, а водъчът е откаран го с линейка, предава "Фокус".
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