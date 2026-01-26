Тежка катастрофа с три камиона и кола на главен път Е-79, има загинал

Булфото

Катастрофа между три товарни автомобила и един лек е станала на път Е-79 край град Дунавци. Загинал е шофьорът на единия камион. Шофьорът на друг товарен автомобил е транспортиран във видинската болница. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът е получен в 12:18 часа, като към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, Центъра за спешна медицинска помощ и на „Автомобилна администрация“. Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, допълват от полицията.

По информация от болницата във Видин пострадалият е със съмнение за мозъчно сътресение, като в момента се извършват необходимите изследвания.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в участъка е временно ограничено, като е въведен обходен маршрут e през гр. Дунавци. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!