Тежка катастрофа с три жертви на АМ „Марица“
Снимка: Булфото
Трима души са загинали в тежка катастрофа на магистрала „Марица“, научи bTV.
По информация две коли на гастарбайтери са се ударили.
По информация към момента, трима са загинали, а шестима са ранени. Загиналите са двама възрастни и едно дете, а ранените са четирима възрастни и две деца, предава Нова телевизия.
Инцидентът е станал в участъка между Хасково и Харманли в района на село Поляново.
Автомобилите са пътували един зад друг.
Очаквайте подробности!
Редактор "Екип на Петел",
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