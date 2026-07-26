Тежка катастрофа с три жертви на АМ „Марица“

Снимка: Булфото

Трима души са загинали в тежка катастрофа на магистрала „Марица“, научи bTV.

По информация две коли на гастарбайтери са се ударили.

По информация към момента, трима са загинали, а шестима са ранени. Загиналите са двама възрастни и едно дете, а ранените са четирима възрастни и две деца, предава Нова телевизия.

Инцидентът е станал в участъка между Хасково и Харманли в района на село Поляново.

Автомобилите са пътували един зад друг.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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