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Тежка катастрофа с три жертви на АМ „Марица“

26.07.2026 / 21:23 0

Снимка: Булфото

Трима души са загинали в тежка катастрофа на магистрала „Марица“, научи bTV.

По информация две коли на гастарбайтери са се ударили.

По информация към момента, трима са загинали, а шестима са ранени. Загиналите са двама възрастни и едно дете, а ранените са четирима възрастни и две деца, предава Нова телевизия. 

Инцидентът е станал в участъка между Хасково и Харманли в района на село Поляново. 

Автомобилите са пътували един зад друг.

Очаквайте подробности!

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Редактор "Екип на Петел",

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