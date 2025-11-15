Тежка катастрофа с трима загинали край Стара Загора

снимка: КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ, фейсбук

Поради настъпило тежко ПТП на АМ Тракия в 9.06 часа на км. 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора, е затворена лентата за движение от София към Бургас.

Осигурен е обходен маршрут по път Ii-66.

По първоначални данни ПТП-то е между 2 леки автомобила и за съжаление са загинали трима и един е ранен.

Раненият е откаран в болница. Извършват се ПСД.

