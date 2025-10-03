Тежка катастрофа със загинал затвори Кресненското дефиле
03.10.2025 / 08:18
Снимка: Булфото
Катастрофа между тежкотоварен автомобил и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки.
По първоначална информация има един загинал и няколко ранени.
Инцидентът е станал около 7 ч. тази сутрин, съобщава БНТ.
Причините за инцидента се изясняват.
