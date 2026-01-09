Тежка катастрофа със загинал затвори пътя Русе - Бяла
Булфото
Един човек е загинал при пътен инцидент по пътя Русе - Бяла тази сутрин.
По данни на полицията катастрофата е станала в района на село Иваново, където са се ударили товарен камион и микробус.
Движението в участъка е временно спряно.
Леките коли се пренасочват по обходен маршрут през с. Иваново и град Две могили, а за товарните автомобили движението е спряно напълно, предаде БНР.
В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 тона по пътя Шипково - Рибарица и
Троянския проход поради снегопочистване.
В област Враца по пътя Оряхово - Кнежа временно е спряно преминаването на всички превозни средства.
