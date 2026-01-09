Тежка катастрофа със загинал затвори пътя Русе - Бяла

Булфото

Един човек е загинал при пътен инцидент по пътя Русе - Бяла тази сутрин.

По данни на полицията катастрофата е станала в района на село Иваново, където са се ударили товарен камион и микробус.

Движението в участъка е временно спряно.

Леките коли се пренасочват по обходен маршрут през с. Иваново и град Две могили, а за товарните автомобили движението е спряно напълно, предаде БНР.

В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 тона по пътя Шипково - Рибарица и

Троянския проход поради снегопочистване.

В област Враца по пътя Оряхово - Кнежа временно е спряно преминаването на всички превозни средства.

