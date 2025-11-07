Тежка катастрофа със загинал затвори пътя Сливен – Самуилово

Булфото

Един човек е загинал при тежко пътно произшествие на пътя между Сливен и село Самуилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен. Заради катастрофата, пътят е затворен.

Сигналът за инцидента е получен в 07:35 ч. По първоначални данни в катастрофата са се ударили три леки автомобила. На място незабавно са пристигнали екипи на "Пътна полиция" и експерти, които извършват оглед.

Към момента няма информация за други пострадали. Причините за катастрофата се изясняват.

Движението в района е временно преустановено, като се очаква то да бъде възстановено след приключване на огледа, предаде БТА.

