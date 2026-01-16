Тежка катастрофа със загинал затвори пътя София - Варна

Булфото

Временно е затворен за движение пътят София - Варна, в участъка между разклоните за селата Леденик и Момин сбор, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново, предаде БТА.

Малко преди 17:00 ч. в района е възникнала катастрофа между лек автомобил и тежкотоварен камион.

По първоначална информация на място е загинал водачът на лекия автомобил. Обсъждат се варианти за обходни маршрути.

Създаден е обходен маршрут за движение за леки автомобили е през село Леденик, а за тежкотоварните: Момин сбор – Мусина – Хотница – Самоводене – Велико Търново. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

