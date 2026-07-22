Тежка катастрофа със загинала жена на пътя Перник - София, движението край Владая е спряно

Булфото

Поредна катастрофа стана тази сутрин на пътя София – Перник край Владая.

Ударили са се два автомобила, като водачката на единия е загинала.

Инцидентът е станал около 7 ч. сутринта. На място веднага са изпратени полицейски патрул, линейка и пожарна, предаде bTV.

Причините за катастрофата се изясняват. Движението в районна е затруднено.

От видео от охранителна камера се вижда как след удара една от колите за завърта.

Кадри, публикувани преди 2 дена от същата охранителна камера, показват и друг инцидент на това място.

Заради катастрофата от Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че временно е ограничено движението при км 281 на път I-1 Перник – София, в района на Владая в посока София. Въведен е обходен маршрут в посока София през АМ „Струма“ или Драгичево – Владая – път I-1. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира от екип на „Пътна полиция“.

Редактор "Екип на Петел",

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