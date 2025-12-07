Тежка катастрофа тази нощ в Пловдив, шофьорът получил пристъп

снимка: Булфото

Лек автомобил Голф се е врязал фронтално в мантинелата на улица в Тракия, предава TrafficNews. Инцидентът се е случил на ул. “Проф. Цветан Лазаров”, пред входа на СКЛА Локомотив.

Шофьорът е получил епилептичен пристъп зад волана, което е довело до загуба на контрол и последвалия сблъсък, допълва Трафик нюз.

За щастие в момента на удара не е имало пешеходци, тъй като, ако някой е бил на тротоара, изходът можеше да бъде фатален.

Ударът е помел оградните пана и бордюра. Паната са поставени сравнително скоро и вече са на парчета. На място са нанесени сериозни материални щети, а автомобилът е силно деформиран в предната част.

На място е имало екипи на полицията и линейка, които са оказали съдействие на шофьора. Движението не е затруднено.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!