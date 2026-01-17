Тежка катастрофа тази нощ в София

кадър: Бтв

Катастрофа между два автомобила е станала малко след полунощ в столичния кв. "Люлин".

Инцидентът се е разиграл на булевард „Панчо Владигеров" в посока бул. „Сливница", пишат очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Те публикуваха снимки и видеа от инцидента. Хората пишат, че при сблъсъка са ударени и няколко паркирани коли на бул. "Панчо Владигеров".

На кадрите се вижда как единият автомобил е на мантинелата, а предницата му е смачкана. Другата кола е на тротоара, допълва Бтв.

снимка: Nadezhda Doycheva, Катастрофи в София, фейсбук

Хората казват още, че една от колите се е движела с превишена скорост. Друг очевидец твърди, че е имало 4-5 момчета на възраст около 18-19 години.

Все още няма официална информация за инцидента.

