реклама

Тежка катастрофа тази нощ в София

17.01.2026 / 09:30 1

кадър: Бтв

Катастрофа между два автомобила е станала малко след полунощ в столичния кв. "Люлин".

Инцидентът се е разиграл на булевард „Панчо Владигеров" в посока бул. „Сливница", пишат очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Те публикуваха снимки и видеа от инцидента. Хората пишат, че при сблъсъка са ударени и няколко паркирани коли на бул. "Панчо Владигеров".

На кадрите се вижда как единият автомобил е на мантинелата, а предницата му е смачкана. Другата кола е на тротоара, допълва Бтв.

снимка: Nadezhda Doycheva, Катастрофи в София, фейсбук

Хората казват още, че една от колите се е движела с превишена скорост. Друг очевидец твърди, че е имало 4-5 момчета на възраст около 18-19 години.

Все още няма официална информация за инцидента. 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 561147 | Одобрение: 106562
Синият е Кашкай, а другият не се познава какъв е.....! Какво от "карай бавно" не разбират, не ми е ясно...??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама