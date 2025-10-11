Тежка катастрофа тази сутрин край Хасково

снимка: Булфото

Сериозна катастрофа е станала малко преди 9 часа днес в село Стойково по пътя Хасково -Харманли.



От МВР казаха за "Фокус", че има няколко пострадали.

По непотвърдена информация става въпрос за трима души.



Обходният маршрут е през село Стойково. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".



Не са ясни към този момент причините, довели до инцидента.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!