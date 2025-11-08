Тежка катастрофа тази сутрин в Бургас

снимка,архив: Булфото

Инцидентът е станал тази сутрин по ул. "Индустриална" - след затвора в посока центъра.

Шофьор на Ауди заспа зад волана и причини жестока катастрофа с автобус от градския транспорт в Бургас, предава flagman.bg. Инцидентът е станал тази сутрин по ул. "Индустриална" - след затвора в посока центъра, съобщават читатели на Флагман.бг.

Във Фейсбук групата "Приятели на пътя" са публикували и кадър от инцидента. На снимката се вижда, че цялата предница на леката кола е размазана.

Движението е ограничено в едната лента.

По информация на Флагман.бг няма тежко пострадали. Шофьорът на Аудито е с леки повърхностни наранявания.

