Тежка катастрофа тази вечер край Враца

снимка,архив: Булфото

Две коли са се ударили челно на пътя Враца-Криводол тази вечер. При инцидента няма жертви.

Трима души са пострадали и са отведени за преглед, предава Нова.

Тестът на единия шофьор за алкохол е отрицателен, очаква се пробата и на втория. Движението в района е затруднено.

