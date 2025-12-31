Тежка катастрофа в Благоевград, има загинал
Снимка: Булфото
Тежка катастрофа е станала в Благоевград, научи Фокус.
Инцидентът е между два леки автомобила. Единият е изхвърчал от пътя. По неофициални данни има загинал.
На място са били екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.
От ОДМВР - Благоевград съобщиха, че инцидентът е станал около 16 ч. днес на ул. "Покровнишко шосе" в града.
Загиналият е 67-годишен, водач на единия автомобил.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!