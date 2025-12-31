Тежка катастрофа в Благоевград, има загинал

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа е станала в Благоевград, научи Фокус.

Инцидентът е между два леки автомобила. Единият е изхвърчал от пътя. По неофициални данни има загинал.

На място са били екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.

От ОДМВР - Благоевград съобщиха, че инцидентът е станал около 16 ч. днес на ул. "Покровнишко шосе" в града.

Загиналият е 67-годишен, водач на единия автомобил.

