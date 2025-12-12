Тежка катастрофа в Бургас тази вечер
12.12.2025 / 22:50 0
снимка: Булфото
Тежка катастрофа е стана преди минути пред мол Гранд Плаза в Бургас, съобщава Флагман.бг.
Лек автомобил се е блъснал в уличен стълб.
Има пострадали.
Очаквайте подробности.
