Тежка катастрофа в Бургас тази вечер

снимка: Булфото

Тежка катастрофа е стана преди минути пред мол Гранд Плаза в Бургас, съобщава Флагман.бг.

Лек автомобил се е блъснал в уличен стълб.

Има пострадали.

Очаквайте подробности.

