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Тежка катастрофа в Прохода на Републиката, има загинал

12.07.2026 / 23:24 0

Снимка: Булфото

Тежко пътнотранспортно произшествие е настъпило в Прохода на Републиката преди село Пчелиново, има данни за загинал човек. 

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Към момента движението в района на местопроизшествието е спряно. 

Съобщение за инцидента е получено в 21:50 ч. тази вечер. Блъснали са се тир и автомобил, като най-вероятно жертвата е от колата.

По данни на ОДМВР се очаква движението в участъка да бъде пуснато в една лента, като то ще бъде регулирано от полицейски екип. 

Тази сутрин от Министерството на вътрешните работи съобщиха, че двама души са загинали, а 33 са ранени при 26 катастрофи в страната за изминалото денонощие, припомня БТА. 

Повече официална информация от МВР се очаква през утрешния ден.

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