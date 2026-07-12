Тежка катастрофа в Прохода на Републиката, има загинал
Снимка: Булфото
Тежко пътнотранспортно произшествие е настъпило в Прохода на Републиката преди село Пчелиново, има данни за загинал човек.
Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Към момента движението в района на местопроизшествието е спряно.
Съобщение за инцидента е получено в 21:50 ч. тази вечер. Блъснали са се тир и автомобил, като най-вероятно жертвата е от колата.
По данни на ОДМВР се очаква движението в участъка да бъде пуснато в една лента, като то ще бъде регулирано от полицейски екип.
Тази сутрин от Министерството на вътрешните работи съобщиха, че двама души са загинали, а 33 са ранени при 26 катастрофи в страната за изминалото денонощие, припомня БТА.
Повече официална информация от МВР се очаква през утрешния ден.
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