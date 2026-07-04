Тежка катастрофа в Северозапада, вдигат въздушната линейка заради млада жена

Снимка: Булфото, архив

Тежка катастрофа е станала преди минути между врачанските села Липница и Алтимир, научи агенция BulNews.

При неизяснени обстоятелства мотор с двама младежи се е ударил с висока скорост в камион с жито, който се е движел бавно пред тях. Всички участници в инцидента са пътували в посока Враца.

В момента край Леденика във Врачанския Балкан се провежда мото събор и мотористите отивали да празнуват с рокерите от цялата страна.

При удара тежко е пострадало момичето, което се е возило зад младежа, управляващ мотора.

Момчето е потрошено, но в добро общо състояние и е адекватно. Неговата приятелка обаче е със сериозна гръдна травма и затруднено дишане. По неофициална информация, той е на 31 години, а тя на 30. И двамата са от Козлодуй.

По тази причина от Спешното в Бяла Слатина са подали искане на мястото на катастрофата да пристигне медицински хеликоптер от София.

Докато се изясняват причините за тежкия пътен инцидент, пътят ще остане затворен и в двете посоки.

От АПИ пуснаха официална информация за ситуацията в района. Ограничено е движението при км 46 на път II-15 в участъка Алтимир – Липница поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: Алтимир – Търнава – Галиче – Липница и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

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