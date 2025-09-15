реклама

Тежка катастрофа в София, колата е на части

15.09.2025 / 10:43 1

Снимка: Фейсбук, Д. Михайлов

Много тежка катастрофа е станала тази сутрин на бул. "Ботевградско шосе" в столицата. 

"Не изглеждаше да има оцелели, имаше крайници по пътя", пишат в социалните мрежи очевидци.

Инцидентът е станал в посока АМ "Хемус", посочва Фокус.

Очаквайте подробности!

 

село варна (преди 36 минути)
Рейтинг: 30225 | Одобрение: 555
Оставете я колата щом и самозвания шофьор е на части 

