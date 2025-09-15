Тежка катастрофа в София, колата е на части

Снимка: Фейсбук, Д. Михайлов

Много тежка катастрофа е станала тази сутрин на бул. "Ботевградско шосе" в столицата.

"Не изглеждаше да има оцелели, имаше крайници по пътя", пишат в социалните мрежи очевидци.

Инцидентът е станал в посока АМ "Хемус", посочва Фокус.

Очаквайте подробности!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!