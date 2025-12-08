Тежка катастрофа в София тази вечер, кола се заби в светофар

снимка: Катастрофи в София, фейсбук

Тежка катастрофа на кръстовището между бул. "Академик Иван Евстратиев Гешов" и бул. "България" в София.

Лек автомобил се заби челно в светофарната уредба на кръстовището, видя bgonair.bg.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват, че на мястото вече са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ.

Към този момент няма информация за пострадали.

По първоначални данни инцидентът е предизвикан от "Мерцедес" с бургаска регистрация, който е потеглил на червено от бул. "Гешов" в посока бул. "П. Тодоров". Шофьорът е объркал зеления сигнал за десен завой към бул. "България", което вероятно е довело до сблъсъка.

Разследването на катастрофата продължава, а полицията призовава шофьорите да се движат с повишено внимание в района.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!