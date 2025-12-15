Тежка катастрофа в София тази вечер

кадър: Катастрофи в София, фейсбук

Катастрофа с пострадал в столичния квартал "Дружба".

Един от шофьорите е откаран в болница.

Станала е катастрофа в столичния квартал "Дружба", на бул. "Цветан Лазаров", в района пред бензиностанция, съобщават очевидци в социалните мрежи.

По първоначална информация един от шофьорите е откаран в болница.

Движението в района е затруднено.

