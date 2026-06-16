Тежка катастрофа затвори напълно пътя между Якоруда и Велинград: Жена е загинала, много ранени
Булфото
Жена почина, а други петима души са ранени при тежка катастрофа на пътя между Якоруда и Велинград. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и микробус.
Починала е 56-годишна пътничка в лекия автомобил, предаде БТВ.
Пострадали са петима души, на които се извършват медицински прегледи.
Пътят е затворен за движение и в двете посоки.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!