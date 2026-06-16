Тежка катастрофа затвори напълно пътя между Якоруда и Велинград: Жена е загинала, много ранени

Булфото

Жена почина, а други петима души са ранени при тежка катастрофа на пътя между Якоруда и Велинград. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и микробус.

Починала е 56-годишна пътничка в лекия автомобил, предаде БТВ.

Пострадали са петима души, на които се извършват медицински прегледи.

Пътят е затворен за движение и в двете посоки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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