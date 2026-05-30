Тежка катастрофа затвори пътя Ботевград - Мездра, има ранен

Кадър: Фейсбук, Катастрофи България,

Тежка катастрофа затвори скоростния път между Ботевград и Мездра, научи агенция BulNews.

Пътния инцидент е станал преди минути в посока Враца.

Тежкотоварен камион с видинска регистрация е бил ударен от влекач. Сблъсъкът е бил толкова силен, че вторият е напълно смазан.

Свидетели на инцидента подали сигнал на тел. 112 и към мястото били насочени линейка и патрул на полицията в Ботевград. По неофициална информация, шофьорът на влекача е ранен, но без опасност за живота.

Заради жестокия сблъсък пътят в посока Мездра е затворен.

От АПИ официално съобщиха, че временно е ограничено движението по път I-1 Мездра - Ботевград в района на Скравена, в платното посока Мездра, поради ПТП.

Движението в посока Мездра за леки автомобили се осъществява по обходен маршрут: път III-161 Ботевград - Радотина - Рашково - Ребърково

Тежкотоварните изчакват на място.

Трафикът се регулира от Пътна полиция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!