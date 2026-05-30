Тежка катастрофа затвори пътя Ботевград - Мездра, има ранен
Кадър: Фейсбук, Катастрофи България,
Тежка катастрофа затвори скоростния път между Ботевград и Мездра, научи агенция BulNews.
Пътния инцидент е станал преди минути в посока Враца.
Тежкотоварен камион с видинска регистрация е бил ударен от влекач. Сблъсъкът е бил толкова силен, че вторият е напълно смазан.
Свидетели на инцидента подали сигнал на тел. 112 и към мястото били насочени линейка и патрул на полицията в Ботевград. По неофициална информация, шофьорът на влекача е ранен, но без опасност за живота.
Заради жестокия сблъсък пътят в посока Мездра е затворен.
От АПИ официално съобщиха, че временно е ограничено движението по път I-1 Мездра - Ботевград в района на Скравена, в платното посока Мездра, поради ПТП.
Движението в посока Мездра за леки автомобили се осъществява по обходен маршрут: път III-161 Ботевград - Радотина - Рашково - Ребърково
Тежкотоварните изчакват на място.
Трафикът се регулира от Пътна полиция.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!