Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла

Снимка МВР

Тежка катастрофа между ТИР и пътнически миниван затвори напълно движението по пътя Русе - Бяла тази сутрин, съобщават от „Русе Медиа“.

Инцидентът е станал в участъка между разклоните за селата Екзарх Йосиф и Две могили, като по първоначална информация ударът е взел жертви и има ранени.

Сблъсъкът се е случил между тежкотоварен камион и лек автомобил тип миниван. В колата са пътували пътници, сред които е имало и деца, но към момента не се съобщава официална информация за тяхното здравословно състояние. Към мястото на инцидента незабавно са насочени три екипа на Спешна помощ, както и служители на пожарната.

Заради тежкия пътен инцидент трафикът в участъка е преустановен. От МВР - Русе са въвели временен обходен маршрут за пътуващите. Движението се пренасочва през Две могили, Иваново, Божичен и Басарбово към Русе. Екипи на „Пътна полиция“ регулират преминаването на място, като властите призовават шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост в отклонения участък.

Редактор "Екип на Петел",

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