Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Червена вода, има пострадали

Снимки: Фейсбук, село Червена вода, Д. Димов

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Червена вода. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Инцидентът е станал около 17:00 ч., на място са изпратени четири линейки, съобщиха от Спешна помощ в Русе, цитирани от БТА. При инцидента има пострадали.

Шофьорите изчакват на място, трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!