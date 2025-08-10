Тежка катастрофа затвори пътя Смолян – Асеновград

Снимка: Булфото

Временно е преустановено движението по път II-86 Смолян – Асеновград, в участък след с. Бачково, поради възникнало тежко пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

По предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани, като има четирима пострадали. Това уточняват от полицията в Пловдив.

В момента се извършва обезопасяване на местопроизшествието и разчистване на пътното платно. Движението се регулира от пътна полиция, предава Фокус.

За периода на ограничението, водачите могат да използват следните обходни маршрути: Смолян – Девин – Кричим – Пловдив и Смолян – Кърджали – Асеновград – Пловдив.

