Тежка катастрофа затвори пътя от село Радилово към Пазарджик
Снимка: Булфото
Движението по пътя от село Радилово към Пазарджик временно е спряно заради катастрофа. По първоначална информация 68-годишен водач на лек автомобил от Пещера е загубил контрол и се е ударил последователно в насрещно движещи се други две коли.
Пострадал е самият шофьор, който е транспортиран за преглед в МБАЛ – Пазарджик, съобщава БНТ.
На мястото се извършва оглед. Въведен е обходен маршрут през селата Радилово и Капитан Димитриево.
Екипи на РУ – Пещера и сектор „Пътна полиция“ регулират движението.
