Тежка катастрофа затвори пътя от село Радилово към Пазарджик

Снимка: Булфото

Движението по пътя от село Радилово към Пазарджик временно е спряно заради катастрофа. По първоначална информация 68-годишен водач на лек автомобил от Пещера е загубил контрол и се е ударил последователно в насрещно движещи се други две коли.

Пострадал е самият шофьор, който е транспортиран за преглед в МБАЛ – Пазарджик, съобщава БНТ.

На мястото се извършва оглед. Въведен е обходен маршрут през селата Радилово и Капитан Димитриево.

Екипи на РУ – Пещера и сектор „Пътна полиция“ регулират движението.

