Тежка катастрофа затвори прохода "Шипка"

Нов инцидент на пътя днес.

Тежко пътнотранспортно произшествие в прохода "Шипка". То е настъпило в 15.33 ч., когато движещ се в посока Габрово мотоциклетист се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил.

Той е бил управляван от 54-годишен водач.

В резултат на удара тежко е пострадал мотоциклетистът, който е откаран в болница. Проходът е временно затворен за движение в двете посоки. На място се извършват процесуално-следствени действия, пише nova.bg.

