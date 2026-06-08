Тежка верижна катастрофа на пътя Слънчев бряг - Бургас: Поне 5-а ранени

Булфото

Верижна катастрофа блокира движението по главния път Слънчев бряг - Бургас в района на кв. "Сарафово" и летище Бургас. Ударили са се три автомобила.

От полицията в Бургас заявиха за БНТ, че са пострадали няколко души, които са откарани в болница.

По информация на УМБАЛ-Бургас пострадалите са петима души – четири жени и 15-годишно момче. Към момента състоянието им е стабилно, но все още се извършват прегледи.

На място са изпратени полицейски екипи. По информация на шофьори в района, колоната от автомобили е около 2 км, а трафикът е блокиран преди входа на Бургас. Причините за верижната катастрофа се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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