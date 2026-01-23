Тежка верижна катастрофа с един загинал на околовръстния път на Враца

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа с един загинал стана на околовръстния път на Враца. Инцидентът е станал по обяд на кръстовището в близост до бившия торов завод при силно намалена видимост и мъгла.

Ударили са се четири превозни средства – два тежкотоварни камиона и два леки автомобила. В една от колите, която е смачкана до неузнаваемост, е загинал възрастен мъж, който е дядо на шофьора.

Полицаите изясняват причините за сблъсъка, а участъкът край язовира напълно затворен.

Един от водачите на полски тир обясни за bTV, че пътят е бил хлъзгав, не е успял да спре и така се е врязал в едната кола.

Взимат се проби на шофьорите. На място има пожарна и линейка. Целият тежкотоварен трафик между Видин и София минава през Враца.

