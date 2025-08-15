Тежка влакова катастрофа в Дания, има загинал и ранени

Кадър Пиксабей

Един човек загина, а няколко бяха ранени, след като влак се сблъска с превозно средство и дерайлира в Южна Дания тази вечер, съобщи датската полиция, цитирана от bTV.

Снимки от мястото на инцидента, публикувани от датската телевизия TV2, показват, че един от вагоните е откъснат от влака и се намира настрани.

Полицията съобщи, че от 95-те пътници във влака, един е загинал, а няколко са били ранени. Двама от ранените са били откарани с хеликоптер, посочиха от полицията в региона Южна Ютландия в прессъобщение.

Инцидентът е станал, когато влакът се е ударил в превозно средство на жп прелез, заявиха от националния железопътен оператор Banedanmark в X (бившия Twitter).

Държавният железопътен оператор на Дания, DSB, отделно съобщи, че е преустановил всички пътувания между градовете Клиплев и Тинглев, близо до границата с Германия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!