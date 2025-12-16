Тежка загуба за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

кадър: Макс спорт

Валенсия продължава с отличното си представяне в Евролигата този сезон. В двубой от 16-ия кръг испанският тим срази Олимпиакос като гост с 99:92 и грабна пета поредна победа в турнира, като натрупа 11 успеха. Валенсия има и 5 загуби, което отрежда на тима второ място в класирането. Олимпиакос пък претърпя седмото си поражение и остава с 8 победи, предава Спортал.

В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея гостите имаха две точки преднина на почивката, но гръцкият шампион изигра страхотна трета четвърт и си извоюва аванс от 9 точки преди последната четвърт. Последните 10 минути обаче се оказаха кошмарни за Александър Везенков и компания - 32:16 за Валенсия и нова победа като гост на испанския отбор над гръцки гранд, след като момчетата на Педро Мартинес сломиха и Панатинайкос в Атина съвсем неотдавна.

Олимпиакос е и с мач по-малко към момента, тъй като домакинската среща на тима с Фенербахче, която трябваше да се изиграе в началото на месеца, бе отложена.

Саша Везенков изигра силен мач за Олимпиакос, като бе във вихъра си в първата четвърт. 30-годишното българско тежко крило завърши двубоя с 24 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка при 8/13 в стрелбата за две точки, 2/6 за три и 2/4 от линията за наказателни удари. По 13 точки за домакините добавиха Никола Милутинов и Томас Уолкъп.

За победителите Нейтън Ройверс вкара 21 точки, Матю Костело реализира 14, а Хосеп Пуерто и Жеан Монтеро добавиха по 13, като Монтеро се отличи и с 8 асистенции. Дариъс Томпсън реализира 12 точки за тима на Валенсия, който бе безпощаден от тройката тази вечер - 16/32 и 50% успеваемост, а гостите взеха и цели 18 борби в нападение плюс още толкова в защита.

