Тежката катастрофа край Дупница: Пострадалите са от група, която се прибирала от преход на Седемте рилски езера

Кадър bTV

Тежката катастрофа край Дупница снощи отне живота на двама души, трима са ранени. Инцидентът стана на изхода на Дупница, в посока София.

Лек автомобил се удря в спрял в отбивка камион с платформа. Водачът на колата, който е на 40 години и един от спътниците му загиват на място. Останалите трима души, пътували в колата, са ранени.

Момиче на 19 години е в критично състояние. Тя беше транспортирана с въздушна линейка до столичната болница “Св. Анна”.

"Участъкът е доста широк, най-вероятно е имало загуба на управление, или висока скорост. Маркировката е доста добре направена, не виждам някакви конкретни забележки по маркировката, спрямо разположение на автомобилите- виждаме, товарният автомобил как е разположен, той е извън платното за движение, правилно е спрян за паркиране, не виждам нищо друго, освен разсейване, загуба на управление, или висока скорост да могат да го причинят, толкова тежко пътнотранспортно произшествие", казва Георги Бързаков, експерт от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

Състоянието на двамата ранени младежи, които са настанени като по-леко пострадали в частната болница в Дупница, е стабилно. Единият е с фрактури на прешлените, а другият е с черепно-мозъчна травма, но за тях опасност за живота няма. По-тежко остава състоянието на 19-годишното момиче, което беше транспортирано с въздушна линейка вчера. Тя претърпя тежка многочасова операция през вчерашния ден заради мозъчен кръвоизлив. Все още обаче има опасност за живота.

Днес на мястото на катастрофата дойдоха близки на загиналите и пострадалите. Те отказаха да застанат пред камерата на bTV, но обясниха, че групата се е прибирала от преход на Седемте рилски езера.

Движили са се с четири автомобила, като катастрофиралият е бил последен. Липсата на спирачен път хората си обясняват с това, че е възможно от посока София към Дупница да е идвал автомобил, който неправилно е изпреварвал, и шофьорът да е направил опит да избегне удара. Затова да е излязъл от пътя.

Обстоятелствата около самия инцидент и причините за него все още не се коментират официално от властите. Очаква се в следващите дни да има подробна информация от полицията и Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Редактор "Екип на Петел",

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