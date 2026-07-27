Тежката катастрофа с трима загинали на "Марица": В двете коли пътували роднини от Ирак, движели се успоредно при удара
Булфото
В двете коли, които катастрофираха вчера вечерта на АМ „Марица“, са пътували граждани на Ирак – роднини, които са се прибирали от Германия.
По първоначална информация ударът е станал, при успоредно движение на автомобилите, предаде bTV.
Едната кола е изпреварвала другата и се предполага, че през това време шофьорите са правили опити за комуникация. Единият водач губи контрол, следва сблъсък на пътя, колите късат мантинелата, удрят се в дърво и оттам падат в дерето.
При инцидента загинаха трима души – мъж, жена и дете. Жертвите са от едната кола.
Петима са ранени. 34-годишна жена и три момчета – на 5,7 и 10 години, са настанени в болница в Хасково. 15-годишно момиче е в тежко състояние и е откарано в Пловдив.
Без сериозни наранявания е единият шофьор – на 38 г., той е задържан за 24 часа.
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