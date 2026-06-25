Тежката катастрофа в Горна Оряховица: Изведоха от реанимация и второто момче

Снимка Булфото

15-годишното момче, което пострада в тежката катастрофа в гр. Горна Оряховица миналата седмица, беше изведено от реанимация, съобщиха от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов".

Детето вече е пациент на Детската травматология на „Пирогов“, където вчера беше преместено и 12-годишното момче, пострадало в същия инцидент, допълват от лечебното заведение.

Катастрофата с 15-годишен шофьор стана на 18 юни, като пострадаха пет деца. В 1:30 часа през нощта 15-годишно момче се забива с автомобил в стълб. Ранени са и шофьорът, и четирите деца, пътували в автомобила.

Две от най-тежко пострадалите момчета бяха транспортирани с въздушна линейка до София за специализирано лечение. Други две деца остават под наблюдение в Отделението по неврохирургия във Велико Търново, а петото момче е било прегледано и впоследствие освободено.

По информация на bTV родителите на 15-годишния шофьор са заявили, че той е взел ключовете на автомобила без тяхно знание. Близките на пострадалите отказаха коментар.

На непълнолетния водач са взети проби за употреба на алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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